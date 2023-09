Schlechte Zeiten für Online-Händler: Boom vorerst vorbei

Der Online-Handel hat seinen Schwung verloren. Eine Umfrage in Österreich und der Schweiz zeigt, dass mehr als die Hälfte der Online-Shops rückläufige Umsätze verzeichnet.

Nach den Corona-Boomjahren 2020 und 2021 stottert der Motor im Internethandel. Mehr als die Hälfte der Onlineshops verzeichneten einen rückläufigen Online-Umsatz, geht aus einer aktuellen Befragung unter 441 Onlinehändlern in der Schweiz und 136 in Österreich hervor. Bei Firmen mit Erlöszuwächsen schwächt sich das Plus im Vergleich zum Vorjahr deutlich ab. Für knapp 90 Prozent der befragten Händler ist der Online-Boom "vorerst vorbei".