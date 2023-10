Polizeieinsatz nach Messerdrohung in Wiener Lokal.

Polizeieinsatz nach Messerdrohung in Wiener Lokal. ©APA/LPD Wien

Polizeieinsatz nach Messerdrohung in Wiener Lokal. ©APA/LPD Wien

Schlechte Nachrede: 59-Jähriger drohte in Wiener Lokal mit Messer

Am Sonntag kam es in einem Lokal in Wien-Margareten zu einer Messerdrohung. Das Motiv soll laut Polizei eine schlechte Nachrede gewesen sein.

Im Zuge eines Streits in einem Lokal in Wien-Margareten soll ein 59-jähriger österreichischer Staatsbürger am 1. Oktober gegen 12.30 Uhr ein Küchenmesser von der Bar genommen und seinen Kontrahenten, einen 43-jährigen Mann, damit bedroht haben.