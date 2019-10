Schlechte Nachrede: 54-Jähriger bedroht Wiener Lokalbesitzer mit Stanley-Messer

Weil er einen Lokalbesitzer dazu zwingen wollte, nicht mehr schlecht über ihn zu reden, bedrohte ein 54-Jähriger den Mann mit einem Stanley-Messer.

Ein 54-jähriger türkischer Staatsangehöriger steht im Verdacht, am 21. Oktober gegen 22.25 Uhr einen Lokalbesitzer in dessen Lokal in der Favoritenstraße in Wien-Wieden mit einem Stanley-Messer bedroht und dabei aufgefordert zu haben, nicht mehr schlecht über ihn zu reden.