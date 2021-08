Schlaue Katzen: So testen Sie den "IQ" Ihres Stubentigers

Sie ist das beliebteste Haustier, noch vor dem Hund: die Katze. Doch während der beste Freund des Menschen als gelehrig gilt - woran erkennt man eigentlich, wie schlau eine Katze ist? Diese Anzeichen verraten es.

Katzen bevölkern 600 Millionen Haushalte weltweit - und gelten als geheimnisvolle Vierbeiner, die sich auch in Sachen Intelligenz nicht so leicht in die Karten schauen lassen.