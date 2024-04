Schlag gegen weltweites Phishing-Netzwerk

Ermittlungsteams in 19 Staaten haben laut Europol eine der größten Phishing-Websites weltweit zerschlagen. Auch in Österreich werden noch Daten ausgewertet.

Das Phishing-Netzwerk "LabHost" stellte gefälschte Internetseiten und Programme für Cyberkriminelle zur Verfügung, berichtete die europäische Polizeiagentur am Donnerstag aus Den Haag. Es wurden 37 Verdächtige verhaftet, einschließlich der vier Hauptverdächtigen in Großbritannien. An der Operation war auch das Bundeskriminalamt Österreichs beteiligt.