Schlag gegen Drogenszene in NÖ: 14 teils jugendliche Dealer ausgeforscht

Niederösterreichische Beamte ermittelten von November 2019 bis Oktober 2020 gegen Suchtmittelhändler im Bezirk Neunkirchen. 14 Verdächtige konnten ausgeforscht werden, sieben befinden sich in Haft.

Kiloweise hat ein teils jugendlicher Drogenring Suchtmittel in Niederösterreich in Umlauf gebracht. Die Landespolizeidirektion hat 14 Verdächtige im Bezirk Neunkirchen ausgeforscht, von denen sieben festgenommen worden sind. Sie sollen Rauschmittel im Wert von 300.000 Euro an 120 größtenteils jugendliche Personen in dem Bezirk verkauft haben. Von Cannabiskraut über Ecstasy, Amphetamin, Kokain bis zu Opium und Morphin war alles dabei. Die Bande flog durch einen Hinweis auf.