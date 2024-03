Schieder peilt SPÖ-Sieg bei Europawahl an

Andreas Schieder, der Spitzenkandidat der SPÖ, hat das Ziel, bei der EU-Wahl sowohl in Österreich als auch in Europa den ersten Platz für die Sozialdemokraten zu erreichen.

Europa soll sozialer werden

Ob man als PES auf europäischer Ebene diesmal an die Spitze klettern könnte, ist für Schieder noch zu früh zu beurteilen. Man werde aber nicht den Kopf in den Sand stecken und offensiv für ein gutes Europa werben. Zentrales Thema dabei sei, Europa sozialer zu machen. Auch wolle man den Klimawandel mit einer industriepolitischen Wende begleiten und dafür die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen.

SPÖ sieht Spitzenkandidat Schieder für EU-Wahl gut aufgestellt

Eines der Streitthemen in der SPÖ, gerade zwischen Bund und Burgenland, ist die Asylfrage. Hier setzt Schieder voll auf europäische Lösungen. Nun gelte es, den geschlossenen Asylpakt auf europäischer Ebene auch umzusetzen. 27 Einzelsysteme, wo man sich gegenseitig Verantwortung und Probleme weiter schiebe, brächten niemanden weiter. Stattdessen brauche es gemeinsame Verfahren und den Aufbau von Zentren an der EU-Außengrenze oder außerhalb der Union. Österreich werde zwar weiter Verantwortung übernehmen müssen, die Asylzahlen würden aber "massiv hinunter gehen".

Skepsis bezüglich EU-Beitritt der Ukraine

Was die EU-Erweiterung angeht, hält es Schieder für möglich, erste neue Mitglieder innerhalb des kommenden Jahrzehnts begrüßen zu können. Als Frontrunner bezeichnet er Albanien, Nordmazedonien und Montenegro. Deutlich zurückhaltender ist der rote Spitzenkandidat, was die Ukraine angeht. Es müssten Vorbedingungen erfüllt werden, von denen die Ukraine in vielfacher Hinsicht weit entfernt sei, sprach er ein "Oligarchentum" an und dass die Demokratie in dem von Russland überfallenen Land in keinem guten Zustand sei. Zudem müsse man die landwirtschaftlichen Auswirkungen bedenken.