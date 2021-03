Scheidungen: Wenn die Familie in der Ehe dazwischenfunkt

Nicht nur Harry und Meghan klagen über abschätziges Verhalten von Familienangehörigen. In vielen Krisen spielen Verwandte eine tragende Rolle. Wer aber in Österreich den Partner nicht vor der eigenen Familie schützt, begeht eine Eheverfehlung, erklären Scheidungsanwälte.

Die Fehde zwischen dem Herzog und der Herzogin von Sussex und der Royal Family erhitzt die Gemüter und sorgt bei einigen für einen Wiedererkennungseffekt. Denn nicht nur bei den britischen Royals mischt sich die Familie in das Eheleben ein. „Schaffen es die Beteiligten nicht, einen respektvollen und für alle akzeptablen Umgang zu schaffen, dann läuft es letztlich auf jene Entscheidung hinaus, die auch Prinz Harry treffen musste: Halte ich zu meiner Ehegattin oder halte ich zu meiner Ursprungsfamilie“, sagt Familienrechtsanwältin Susanna Perl-Lippitsch, Partnerin der Kanzlei Gärner Perl Rechtsanwälte. Gemeinsam mit Kanzleipartner Clemens Gärner betreut sie etwa 100 Scheidungsfälle pro Jahr.

„Diese Entscheidung sollte klar ausfallen. Denn in der Ehe hat die gegenseitige Loyalität Vorrang – und zwar in Österreich auch von Gesetzes wegen“, sagt die Scheidungsexpertin. Ehegatten sind einander laut § 90 ABGB zum Beistand verpflichtet. Konkret heißt das, dass sie einander in allen materiellen und immateriellen Belangen unterstützen müssen. Das gilt auch dann, wenn es um die Einmischung der Familie geht.