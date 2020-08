Scheiben bei Wiener Asylzentrum eingeschlagen: 29-Jähriger verurteilt

Im Frühjahr hat ein 29-Jähriger die Scheiben des Asylzentrums der Wiener Caritas eingeschlagen. Am heutigen Mittwoch wurde er verurteilt.

Zu einem Jahr teilbedingter Haft, davon vier Monate unbedingt ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht ein 29-Jähriger verurteilt worden, weil er im Frühjahr die Scheiben des Asylzentrums der Caritas eingeschlagen hatte. Der Mann handelte es aus Frust, wie er in der Verhandlung deutlich machte.