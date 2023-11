Schauspieler-Streik zu Ende: "Vorläufige Einigung" in Hollywood

Im Streik der Hollywood-Schauspieler gibt es einen Durchbruch. Die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA erzielte eine "vorläufige Einigung" mit den Studios. Die rund 160.000 Mitglieder der Gewerkschaft müssen dem neuen Vertrag nun noch zustimmen.

Hollywood-Streik der Schauspieler nach 118 Tagen vorläufig zu Ende

Vorläufig gibt es eine Einigung mit dem Verband Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), der die Studios und Streamingunternehmen wie Walt Disney oder Netflix vertritt, bezüglich eines neuen Vertrags. Demzufolge endete der Streik nach offiziell 118 Tagen um Mitternacht (Ortszeit, 09.00 Uhr MEZ). Die Gewerkschaftsmitglieder müssen die Vereinbarung in den kommenden Wochen noch ratifizieren, bevor sie gültig wird. SAG-AFTRA wird weitere Details nach einer Vorstandssitzung am Freitag bekanntgeben.

Zahlreiche Verschiebungen durch Hollywood-Streik der Schauspieler

Nach Zustimmung der Gewerkschaftsmitglieder soll der vollständige Vertrag am Freitag veröffentlicht werden. Dies würde das Ende einer der längsten und größten Arbeitsniederlegungen in der Geschichte Hollywoods bedeuten, wenn die Schauspieler an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Der Streik hatte die Produktion in der gesamten Branche fast vier Monate lang zum Stillstand gebracht und existenzielle Fragen zur Zukunft der Unterhaltungsbranche aufgeworfen. Zahlreiche Fernseh- und Filmproduktionen wurden unterbrochen oder abgesagt. Obwohl einige Reality-Shows und unabhängige Projekte fortgesetzt werden konnten, mussten die großen Studios eine Vielzahl von Blockbustern wie "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse", "Dune: Part Two" und "Gladiator 2" sowie Serienhits wie "Euphoria" und "Stranger Things" verschieben.