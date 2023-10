Hollywood: Autoren-Streik beendet

Die US-Drehbuchautoren haben einen Schlussstrich unter ihren Arbeitskampf gezogen. Der Streik der Schauspieler geht unterdessen weiter.

Nach fast fünf Monaten Streik haben die Hollywood-Autoren mit einer überwältigenden Mehrheit von 99 Prozent für einen neuen Tarifvertrag mit den großen Filmstudios gestimmt. Nach Mitteilung der Autorengewerkschaft Writers Guild of America (WGA) am Montag, stimmten 8435 Mitglieder in dem Ratifizierungsprozess für den neuen Vertrag, 90 waren dagegen.

Neuer Vertrag bringt Autoren mehr Lohn und regelt Einsatz von KI

Der Vertrag enthält unter anderem Lohnerhöhungen, Regelungen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und höhere Zuschüsse für die Alters- und Krankenversorgung. Laut Mitteilung der WGA ist der neue Deal bis Mai 2026 gültig. Durch "Solidarität und Entschlossenheit" sei nun ein Vertrag mit "bedeutsamen Gewinnen und Schutzvorkehrungen" für Autoren ratifiziert worden, teilte Meredith Stiehm, Vorsitzende der Writers Guild of America West, mit.

In dem fast fünf Monate langen Autoren-Streik hatte der WGA-Vorstand am 26. September einer vorläufigen Einigung zwischen der Gewerkschaft und den großen Studios und Streaming-Anbietern (Alliance of Motion Picture and Television Producers/AMPTP) in den USA zugestimmt. Danach mussten noch die Mitglieder der über 11.000 Mitglieder starken Gewerkschaft abstimmen. Der Streik hätte fortgesetzt werden können, falls die Gewerkschaftsmitglieder die Ratifizierung mehrheitlich ablehnt hätten. Branchenbeobachter hielten dies aber für höchst unwahrscheinlich.

Streik der Hollywood-Schauspieler geht weiter

Der Betrieb in Hollywood ist aber weiter lahmgelegt. Die rund 160.000 Schauspielerinnen und Schauspieler ihrer Gewerkschaft SAG-AFTRA sind weiterhin im Ausstand. Sie hatten sich Mitte Juli dem Streik der Autoren angeschlossen. Erst seit voriger Woche sitzen Vertreter der Studios und der Schauspielgewerkschaft wieder am Verhandlungstisch. Die Darsteller fordern ebenfalls unter anderem bessere Vergütung und die Regelung des Einsatzes von KI in der Branche.

Autoren unterstützen Forderungen der Schauspieler

Die Autorengewerkschaft bekundete am Montag ihre Solidarität mit den streikenden Schauspielern. Lisa Takeuchi Cullen, Vorsitzende der Writers Guild of America East, rief die Studios dazu auf, nun auch den Darstellern einen "fairen" Vertrag anzubieten. Solange dies nicht geschehe, würden die Autoren die Streikposten der Schauspieler weiter unterstützen.