Ende von US-Autoren-Streik: Vorläufige Einigung

Der Vorstand der US-Autorengewerkschaft WGA (Writers Guild of America) stimmte nun einer vorläufigen Einigung zwischen der Gewerkschaft und den großen Studios und Streaming-Anbietern in den USA zu.

Nach 148 Streiktagen ein "Happy End" - der erbitterte Arbeitskampf von Hollywoods Drehbuchautoren ist vorbei. "Strike Ends", verkündete die US-Autorengewerkschaft WGA (Writers Guild of America) nun in Großbuchstaben auf der Onlineplattform X (vormals Twitter). Damit haben die Schreiber grünes Licht, ihre Arbeit wieder aufzunehmen. Der Grund für die Entscheidung nach fast fünf Monaten Streik ist ein frisch ausgehandelter, vorläufiger Arbeitsvertrag.

Dieser sichert den Schreibenden unter anderem höhere Gagen und Absicherungen für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) beschert. Der WGA-Vorstand stimmte einer vorläufigen Einigung zwischen der Gewerkschaft und den großen Studios und Streaminganbietern in den USA zu. Einstimmig sprachen sich die Vorstandsmitglieder für die Annahme einer Vereinbarung aus, die am Sonntag nach tagelangen Marathonsitzungen ausgehandelt worden war.

US-Autoren-Streik: Mitglieder müssen über neuen Arbeitsvertrag abstimmen

Mit 148 Streiktagen kam dieser Arbeitskampf knapp an den bisher längsten Ausstand der Autoren in Hollywood heran - 1988 lag der Rekord bei 154 Tagen. Nun dürften die ersten Schreibprojekte, etwa für Late-Night-Shows, schnell wieder ins Rollen kommen. US-Fernsehmoderator Bill Maher von der wöchentlichen HBO-Show "Real Time" schrieb am Dienstag auf X: "Meine Autoren und 'Real Time' sind zurück! Wir sehen uns Freitagnacht!".