Schaulustige störten Einsatz nach schwerem Unfall in Wien-Hietzing

Am Dienstagabend sind bei einem Auffahrunfall auf der Speisinger Straße in Wien-Hietzing bei regennasser Straße fünf Fahrzeuge zusammengestoßen. Schaulustige störten den Einsatz.

Zwei Personen wurden verletzt, ein 75-jähriger Lenker musste von Einsatzkräften der Wiener Berufsfeuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Auto befreit werden, so die Pressestelle. Der Mann war im Fußbereich eingeklemmt und schwer verletzt. Alle anderen Insassen konnten ihre Pkw selbstständig verlassen.

Ein Team der Berufsrettung Wien versorgte den eingeklemmten Mann notfallmedizinisch, ehe er von den Feuerwehrleuten aus seinem Elektrofahrzeug geborgen wurde. Gemeinsam hoben die Einsatzkräfte den 75-Jährigen mit einem Rettungsbrett aus dem Fahrzeug, bevor er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Ein 31-jähriger Mann musste ebenfalls mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, so ein Pressesprecher der Berufsrettung. Aufgrund des Unfalles versammelte sich eine große Anzahl an Schaulustigen. Teams der Feuerwehr errichteten deshalb mit Unterlagsdecken einen Sichtschutz.