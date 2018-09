Schaulustige behindern Einsatz in Wien-Josefstadt und attackieren Polizistin

In der Nacht auf Samstag leisteten zwei Polizistinnen bei einem Einsatz am Lerchenfelder Gürtel Erste Hilfe und wurden dabei von einem schaulustigen Pärchen behindert und sogar attackiert.

Am Samstag, den 8. September, kam es am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Josefstadt zu einer Störung eines Polizeieinsatzes. Zwei Polizistinnen führten gegen 04.00 Uhr Erste Hilfe-Leistungen durch, als mehrere Passanten und Schaulustige hinzukamen. Ein Mann hatte sich durch die Glasscherben einer zerbrochenen Flasche selbst verletzt.