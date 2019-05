Schatzsuchen statt shoppen: Wie TK Maxx unser Shopping beeinflusst

Einkaufen zu gehen ist heutzutage mehr als nur Waren gegen Geld zu tauschen. Einkaufen muss ein Erlebnis sein, das Käufer - bewusst oder unbewusst - in seinen Bann zieht. Gemacht wird das mit gezielten Impulsen.

Bereits bei der Ankunft im Ateliertheater in Wien-Neubau war die Strategische Dramaturgie erkennbar. Die Empfangsbar war düster und grün beleuchtet. Kellner huschten mit durch Trockeneis rauchende Drinks zwischen den Gäste umher. Wände und Tische waren mit Uhren und künstlichem Moos geschmückt. Einzelne grüne Lichtpunkte machten auf die Einrichtung aufmerksam. Die war – und das sah man erst auf dem zweiten Blick, beinahe vollständig aus TK MAXX Produkten zusammengestellt. Die Uhren, die falschen Pflanzen, weiße Kleider an der Wand oder grüne Schuhe auf einem Podest. Alles erinnerte an eine Szene von Alice im Wunderland und schien so, als wäre es schon immer so dagewesen.