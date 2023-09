Scharfe Kritik an Österreichs "Blutgeld" für russisches Gas

Deutliche Kritik übte der offizielle Vertreter der Europäischen Kommission in Wien, Martin Selmayr, an den fortlaufenden österreichischen Gasimporten aus Russland.

Österreichisches "Blutgeld" finanziert Putins Krieg

Nach "Blutgeld"-Kritik: FPÖ empört sich

Empört auf die Aussagen des EU-Kommissionsvertreters reagierte die FPÖ. "Das Mindeste ist, dass ÖVP-Kanzler Nehammer von der Kommission sofort die Abberufung Selmayrs fordert!", forderte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz in einer Aussendung. "Ein freiheitlicher Volkskanzler Herbert Kickl würde jedenfalls wissen, was jetzt umgehend zu tun sei: "Das ,One-Way-Ticket ́ nach Brüssel könnte sich Selmayr heute noch online buchen!" Selmayr habe nicht nur "keine Ahnung von den Sorgen und Nöten der österreichischen Bevölkerung, er verhöhnt sie mit derartigen Aussagen auch noch". Das Wort "Blutgeld" passe vielmehr "zu den Aber-Milliarden Euro, die über die zynische Europäische Friedensfazilität zum Kauf von Waffen in die Ukraine gepumpt werden", so der Vertreter der Oppositionspartei. Kritiker attestieren Kräften, die ein Ende der Unterstützung der Ukraine und der westlichen Sanktionen gegen Russland fordern, ein "nützlicher Idiot" des Aggressorstaates zu sein.