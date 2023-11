Schalungswand begrub Arbeiter in Wien-Döbling unter sich

Einen schwerverletzten Arbeiter hat es am Donnerstag bei einem Baustellenunfall in Döbling gegeben. Ein diesbezüglicher Bericht des Onlineportals "Oe24.at" wurde von Seiten des Sprechers der Wiener Berufsfeuerwehr, Christian Feiler, auf Anfrage bestätigt.

Arbeiter nach Baustelleunfall in Wien-Döbling ins Spital geflogen

Weil es in der Erstalarmierung geheißen hatte, dass mehrere Menschen betroffen waren, rückten die Einsatzkräfte zunächst mit einem Großaufgebot an. Für die Berufsfeuerwehr waren zunächst acht Fahrzeuge mit rund 30 Feuerwehrleuten im Einsatz. Bei ihrem Eintreffen hatten Kollegen den verletzten Arbeiter im Keller der Baustelle bereits freigelegt, sodass die Feuerwehrleute die Maßnahmen der Berufsrettung unterstützen konnten. Der Mann wurde auf eine Vakuumbahre gelegt und in Begleitung eines Höhenretters der Feuerwehr per Drehkran auf Erdgeschoßniveau gebracht, wo er den Rettungskräften übergeben wurde.