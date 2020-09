Schalungstechnik-Unternehmen Doka baut in Amstetten rund 300 Jobs ab

Bis zu 300 Stellen werden beim Schalungstechnik-Unternehmen Doka in Amstetten gestrichen. Mit dem Sparprogramm reagiert man auf eine "deutlich reduzierte Nachfrage" durch die Corona-Pandemie.

Angesichts einer anhaltend schwachen internationalen Nachfrage infolge der Coronavirus-Pandemie streicht das niederösterreichische Schalungstechnik-Unternehmen Doka bis zu 300 Jobs in Amstetten, wie die Firma Mittwochabend auf APA-Anfrage bestätigte.

Doka bestätigte massiven Personalabbau

Der Personalabbau solle den Angaben zufolge nicht nur über Kündigungen erfolgen, sondern auch über natürliche Abgänge, betonte die Sprecherin. Mit dem Sparprogramm reagiert Doka den Unternehmensangaben zufolge auf eine "deutlich reduzierte Nachfrage vor allem aus den Regionen Mittlerer Osten, Asien und Lateinamerika". Daran dürfte sich auch in nächster Zukunft wenig ändern.

Corona-Shutdown verwandelte Wachstum in Minus

In fast allen Ländern Lateinamerikas stehen große Baustellen den Angaben zufolge seit Monaten still. Ähnlich die Situation in Metropolen wie Singapur und Ländern wie Malaysien oder Indien, wo trotz eines rigorosen Shutdowns der Corona-Höhepunkt noch bevorstehe.