Schallenberg wirft Putin "gefährliches Spiel mit dem Feuer" in Moldau vor

Österreichs Außenminister Schallenberg hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Donnerstag vorgeworfen, ein "sehr gefährliches Spiel mit dem Feuer" in Bezug auf die Republik Moldau zu spielen.

Schallenberg: Putin war schon immer für schlechte Überraschungen gut

Putin "war schon immer für Überraschungen gut, leider Gottes für schlechte Überraschungen in den letzten Jahren", sagte Schallenberg am Rande seiner Nahost-Reise vor mitreisenden Journalisten. "Es könnte auch sein, dass sie schlicht die Ukraine dazu zwingen wollen, dass sie Truppenkontingente wieder verlegen in Richtung Süden des Landes."