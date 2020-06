Schallenberg: Rassismus in der Gesellschaft präsent

Laut Außenminister Schallenberg ist Rassismus "kein amerikanisches Phänomen". Rassismus sei in jeder Gesellschaft präsent.

Rassismus ist für Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) "kein amerikanisches Phänomen. Und es ist kein Phänomen der Trump-Administration", wie er am Freitagabend in der ZiB2 des ORF sagte. Rassismus sei "eine Geisel, die in jeder Gesellschaft leider Gottes präsent ist". Er finde es "toll", wenn auch die Menschen in Österreich dagegen ein Zeichen setzen.