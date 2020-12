Schallenberg in Lissabon bei Amtskollegen Santos Silva

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist am Freitag in Lissabon bei seinem Amtskollegen Augusto Santos Silva zu Gast.

Portugiesische Prioritäten bereits bekannt

Einige Schlagworte der portugiesischen Prioritäten seien bereits bekannt, so das Wiener Außenamt: "Belastbares, soziales, grünes, digitales und globales Europa." Portugals EU-Botschafter Nuno Brito hatte jüngst in einer Online-Diskussion zudem erklärt, sein Land wolle im nächsten Halbjahr soziale Themen sowie das umstrittene Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay voranbringen. Santos Silva (64) war seit den frühen 1980er Jahren als Soziologe im universitären Bereich tätig. Seit 2015 bekleidet er als Politiker der sozialdemokratisch orientierten Sozialistischen Partei (Partido Socialista/PS) das Amt des Außenministers in der Regierung von Ministerpräsident António Costa (ebenfalls PS).