Schallenberg erwartet keine Krisen wegen Runs auf Corona-Impfstoff

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) erwartet keine multilateralen Krisen wegen der Verteilung des Covid-19-Impfstoffs.

Es sei aber darauf zu achten, "dass es nicht zu einem Wettlauf kommt und sich die Industrieländer die Impfstoffe sichern", so Schallenberg im APA-Interview. Zudem drängte er auf eine EU-Erweiterung durch die Westbalkanstaaten. Der Wechsel an der US-Regierungsspitze von Präsident Donald Trump auf Joe Biden werde keine "radikale Kursänderung" bringen.

Europa werde in Zukunft besser auf Pandemien gerüstet sein

Europa sei in den vergangenen Monaten vor einer neuen Herausforderung gestanden, weil man im Gegensatz zu manchen asiatischen Ländern und Gesellschaften kaum Erfahrungen mit Pandemien gehabt habe, meinte Schallenberg im zum Jahresende geführten Gespräch mit der Austria Presse Agentur. Sollte es in Zukunft wieder ähnliche Probleme geben, werde auch Europa besser gewappnet sein, zeigte sich der Minister überzeugt.

Schallenberg drängt auf EU-Erweiterung durch Westbalkanstaaten

USA: Schallenberg rechnet nicht mit radikalem Kurswechsel

Die neue US-Administration werde nach der Angelobung des Demokraten Joe Biden noch "Zeit brauchen, um Schritt zu fassen", erklärte Schallenberg. "Aber ich glaube, in wesentlichen Fragen dürfen wir keinen radikalen Kurswechsel erwarten." Mit Israel strebe Österreich eine neue "strategische Partnerschaft" an. Das bedeute aber keine Einseitigkeit. Er lehne ein "Entweder-oder-Denken" ab, formulierte Schallenberg. Natürlich gebe es auch ein Interesse an "Gesprächen auf Augenhöhe" mit den Palästinensern.

Dass Österreich in dem lateinamerikanischen Staat Venezuela dezidiert Oppositionsführer Juan Guaidó gegen die linksautoritäre Regierung von Nicolás Maduro unterstütze, sei eine "Frage der Werte". Dass hingegen Menschenrechtsverletzungen einer rechtsnationalen Übergangsregierung in Bolivien nicht kritisiert worden seien, ist für Schallenberg kein Widerspruch. "Es hängt schon von den Prozessen vor Ort ab. Guaidó wurde seines Wahlerfolges beraubt. Das ist in Bolivien nicht identisch." In Bolivien fuhr im Dezember die sozialistische Bewegung "Movimiento al Socialismo" (MAS) des früheren Präsidenten Evo Morales einen klaren Wahlsieg ein.