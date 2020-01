Schafft die Wehrpflicht ab!

GASTKOMMENTAR VON JOHANNES HUBER. Es gibt immer weniger Taugliche. Ein Problem? Bei weitem nicht das größte, das das Bundesheer hat. Und überhaupt.

Der ehemaligen Bauernbunddirektorin Klaudia Tanner (ÖVP) ist der Einstig in die Bundespolitik geglückt. Für die ersten Interviews als Verteidigungsministerin hatte die 49-jährige Niederösterreicherin ein Thema, das Schlagzeilen machte: Beim Bundesheer solle eine „Teiltauglichkeit“ eingeführt werden. Begründung: Immer mehr junge Männer seien untauglich und könnten den Dienst an der Gesellschaft nicht leisten. Also sollen diejenigen, die nicht fit genug sind, um über Felder zu robben und schwere Waffen zu tragen, für „teiltauglich“ erklärt und zu irgendwelchen anderen Tätigkeiten eingesetzt werden.