Schafe auf der Wiener Donauinsel "mähen" wieder

70 Schafe haben Anfang Mai ihren Einsatz als natürliche Rasenmäher auf der Wiener Donauinsel gestartet.

Die Krainer Steinschafe, die im Sommer 2019 erstmals auf der Donauinsel für die Stadt Wien im Einsatz waren und den Winter im Stall verbracht haben, sind Anfang des Monats wieder an ihren "Arbeitsplatz" zurückgekehrt.

Die natürlichen Rasenmäher wurden für ihren Sommereinsatz gut vorbereitet: Sie wurden geschoren und ihre Klauen gepflegt. Danach kamen die 70 Tiere von ihrem Heimatstall in Lassee in Niederösterreich wieder in den Norden der Donauinsel.