Satirischer Protest: Wiener Rabenhof lädt ins "Ski-Resort Erdberger Alpen"

Mit einem satirischen Protest gegen die Schließung von Kulturbetrieben macht derzeit das Rabenhof-Theater in Wien-Landstraße auf sich aufmerksam.

Weiter ungewiss sind die genauen Bedingungen der Wiedereröffnung der Theater. "Vielleicht müssen wir das Publikum ja demnächst bitten, nicht nur wegen der Ausgangsbeschränkungen schon am Nachmittag und frisch getestet, sondern auch in Skischuhen zu erscheinen, damit ein Stattfinden der Vorstellung garantiert werden kann", hatte Staatsopern-Direktor Bogdan Roscic unlängst geätzt.

Kultur-Lockdown: Rabenhof lädt ins "Ski-Resort Erdberger Alpen"

"Nachdem von Seiten der Bundesregierung derzeit lethargische Planlosigkeit in Bezug auf die Wiedereröffnung der Theater herrscht haben wir uns entschlossen, diesen Stillstand zu beenden und arbeiten intensiv an der Umwandlung des Theaterbetriebs in eine Wintersport-Erlebniszone", heißt es in einer Aussendung des auf Sozialsatire spezialisierten Theaters in Wien-Erdberg.