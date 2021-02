SARS-CoV-2 positive Person im Zug von Wien nach Graz gereist

Am Mittwoch ist eine SARS-CoV-2 positive Person mit dem Zug von Wien nach Graz gefahren. Mitreisende sollen auf ihren Gesundheitszustand achten.

Eine SARS-CoV-2 positive Person ist am Mittwoch, 17. Februar, mit dem ÖBB-Railjet von Wien nach Graz gefahren, weshalb die Behörden Mitreisende bitten, auf mögliche Symptome zu achten. Dies teilte die Gesundheitsagentur AGES am Mittwoch im Auftrag der steirischen Landesregierung mit. Die Person war von Wien um 8.58 Uhr abgefahren und um 11.33 Uhr in Graz angekommen. Bei Symptomen sollte sofort die Gesundheitsnummer 1450 und die zuständige Bezirksbehörde kontaktiert werden.