Sarah Wiener bekommt prominente Unterstützung im EU-Wahlkampf

Frank Elstner, Bela B., Senta Berger, Johann Lafer und viele weitere bekannte und prominente Gesichter unterstützen die grüne Listenzweite Sarah Wiener offiziell im EU-Wahlkampf.

“Es ehrt und es berührt mich außerordentlich, dass Menschen, die ich persönlich so schätze und bewundere, mir zutrauen und es auch begrüßen, dass ich mit meinen Ideen und Anliegen für Europa aktiv werde”, so die Fernsehköchin, die sich vor allem für agrarpolitische Reformen einsetzt, in einer Pressemitteilung. Ein zweites Mandat für die Grünen sei in Reichweite.