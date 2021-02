Sanofi greift Johnson & Johnson bei Impfstoff-Produktion unter die Arme

Der französische Pharmakonzern Sanofi will bei der Produktion des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson helfen. Zwölf Millionen Dosen pro Monat sollen von Sanofi abgefüllt werden.

Der französische Pharmakonzern Sanofi will auch bei der Produktion des Corona-Impfstoffs des Pharmakonzerns Johnson & Johnson helfen. Sobald die Genehmigung für den Impfstoff erteilt sei, wolle Sanofi Zugang zu seinem Standort in Marcy-l'Etoile gewähren, teilte das Unternehmen am Montag mit.