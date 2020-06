Sanierungsarbeiten bei der Heimstätte des Wiener Sport-Clubs gestartet

Am Dienstag fand der offizielle Ankick zur Stadionrevitalisierung des Wiener Sport-Clubs statt. Bis Sommer 2021 werden die Sanierungsarbeiten andauern.

Die Heimstätte des Wiener Sport-Clubs in Dornbach wird saniert. Heute, Dienstag, erfolgte in Anwesenheit von Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der offizielle Ankick zur Stadionrevitalisierung. Bis zum Sommer 2021 werden mithilfe einer Rathaus-Subvention in der Höhe von 6,25 Mio. Euro umfangreiche Erneuerungsarbeiten stattfinden. Geplant sind mehrere Bauabschnitte.