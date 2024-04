Sanierung von Wiener WUK abgeschlossen

Das Wiener WUK wurde fertiggestellt. Ein Festakt am Freitag markierte den offiziellen Abschluss der knapp 28 Mio. Euro teuren Sanierung.

Wiener WUK setzt bei Sanierung auf Nachhaltigkeit

Wiener WUK nach Sanierung auch Barrierefrei

Goldfund bei Sanierungsarbeiten im Wiener WUK

Wiener WUK nach Sanierung nun zukunftsfit

Durch die Generalsanierung wird das WUK, das seit 1981 im auffälligen Backsteinbau auf der Währinger Straße beheimatet ist, nun für künftige Generationen fit gemacht, wie am Freitag hervorgehoben wurde. Eine rechtliche Grundlage für die fortgesetzte Nutzung als Kulturstätte bietet in jedem Fall ein Mietvertrag, der unter anderem ein jährliches Nutzungsentgelt von 360.000 Euro an die Stadt sowie mögliche Indexanpassungen verankert. Zudem trägt das WUK "alle direkten und indirekten Instandhaltungskosten nach Abschluss der Generalinstandsetzung", wie es in den Pressemitteilungen ausgedrückt wurde.