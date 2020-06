Sanierung nach Hangrutsch dauert an: S3 weiter gesperrt

Die Sanierungsarbeiten nach einem Hangrutsch auf der S3 bei Hollabrunn dauern länger als geplant. Noch bis inklusive Donnerstag bleibt die Umleitung laut Asfinag bestehen.

Die Weinviertler Schnellstraße (S3) bleibt nach einem Hangrutsch zwischen Großstelzendorf und Hollabrunn Süd weiter gesperrt. Das werde "bis voraussichtlich inklusive Donnerstag" der Fall sein, aktualisierte die Asfinag am Dienstag den Zeitplan.

Die Sperre in Richtung Hollabrunn war am Montag aus Sicherheitsgründen verfügt worden. Die Asfinag arbeitet teils von der Fahrbahn aus an der Sanierung des acht Meter hohen Hanges. Die Umleitung von der S3 wurde abgeändert und ist entsprechend ausgeschildert.