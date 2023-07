Sanierung am Kreuzungsplateau Siemensstraße/Franz-Sebek-Straße in Wien-Floridsdorf

Am 25. Juli 2023 wird aufgrund von Aufgrabungen und von Zeitschäden mit Fahrbahnsanierungsarbeiten am Kreuzungsplateau Siemensstraße/Franz-Sebek-Straße in Wien-Floridsdorf begonnen.

Während der Arbeiten in der Siemensstraße in Fahrtrichtung 22. Bezirk stehen dem Verkehr zwei Fahrstreifen vor der Kreuzung mit der Franz-Sebek-Straße zur Verfügung. Während der Arbeiten in der Siemensstraße in Fahrtrichtung Brünner Straße steht dem Verkehr nach der Kreuzung mit der Franz-Sebek-Straße ein Fahrstreifen zur Verfügung. Der Fuß- und Radverkehr wird aufrechterhalten. Geplantes Bauende ist der 11. August 2023.

Weitere Informationen erhalten Sie auf http://wien.gv.at/verkehr/strassen http://wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.