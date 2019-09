Samariterbund im Hawidere: Fest mit Bier und Burgern

Für den guten Zweck kann am 11. Oktober 2019 das beliebte Wiener Bier-Pub "Hawidere" besucht werden. Unter dem Titel "Tatü tata et cetera - Hawidere, Samariterbund!" präsentiert sich dort die österreichische Blaulichtorganisation.

Am Freitag, dem 11. Oktober 2019 zwischen 16.00 und 24.00 Uhr ist im Bier-und-Burger-Spezialitäten-Lokal "Hawidere" in Wien-Fünfhaus der Samariterbund "zu Gast".

"Deix Bier" trinken für den Samariterbund

Dort kommt es auch zu einer überschäumenden Weltpremiere: Das exklusive "Deix Bier" wird von der Gablitzer Privatbrauerei in Koop mit der Collabs Brewery hergestellt und in einer "Samariterbund Limited Edition" auf den Markt gebracht. Zwei Euro pro 0,33l Flasche Bier gehen an den Samariterbund.