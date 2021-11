Samariterbund holt übrig gebliebene aus Lebensmittel aus Gastro-Betrieben ab

Seit Montag gilt in Österreich der vierte Lockdown: Der Samariterbund informierte, dass er Lebensmittel, die von Restaurants, Kantinen und Caterer auf Vorrat gekauft wurden und nun nicht gebraucht werden, gerne abholt.

n ganz Wien und Umgebung können diese von Gastronomen und Lebensmittelproduzenten geholt werden, sie werden an armutsgefährdete Menschen weitergegeben.

Samariterbund Wien holt übrig gebliebene Lebensmittel

Seit Jahren setzt sich der Samariterbund Wien mit fünf Sozialmärkten für die Lebensmittel-Abfallvermeidung ein und unterstützt damit Familien, Alleinerzieher und Senioren, die unter prekären finanziellen Verhältnissen leben. Bereits in den vorangegangenen Lockdowns mussten viele Lebensmittel in Großküchen weggeschmissen werden, da Lokale geschlossen, Kantinen kaum besucht und Caterer in Ermangelung von Events ihre Speisen nicht ausliefern konnten, sagte der Samariterbund.