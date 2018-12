Samariterbund: Hilfe für Indonesien gestartet

Samstagabend (Ortszeit) wurde Indonesien erneut von einem Tsunami heimgesucht. Der Samariterbund startet nun eine Soforthilfe.

Eine erneute Flutwelle hat Indonesien heimgesucht und Leid in die Region gebracht. Noch ist das gesamte Ausmaß der Naturkatastrophe nicht bekannt. Der Arbeiter-Samariter-Bund Österreich hat sich jedoch bereits mit der Samariter-Partnerorganisation in Indonesien abgesprochen. Es wird eine Spendenaktion gestartet, die rasch und zielgerichtet den betroffenen Menschen helfen soll.

Samariterbund: Hilfe steht bereit

“Derzeit ist unser Partner mit dem WHO-Büro in Jarkata in enger Absprache. In der Akutphase wird die betroffene Bevölkerung vor allem medizinische Hilfe, Lebensmittel, Trinkwasser und Unterkünfte brauchen”, sagt Bundesgeschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs Reinhard Hundsmüller. Auch das Medical-Team des Arbeiter-Samriter-Bund Österreichs ist bereit. “Kommt es zu einem Hilfegesuch aus Indonesien, so sind wir sofort einsatzbereit”, so Hundsmüller. “Rasche Hilfe ist bei Katastrophen besonders wichtig. Jede Stunde zählt, um Menschenleben retten zu können. Ich bedanke mich schon vorab bei allen SpenderInnen, die Hilfsleistungen für die leidgeprüften Menschen ermöglichen.