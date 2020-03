Saisonstart LGV Sonnengemüse: Bewerbung als Erntehelfer noch möglich

Der Saisonstart des LGV Sonnengemüse steht bevor.Die Versorgung ist auch in der Corona-Krise gesichert. Eine Bewerbung als Erntehelfer ist dennoch noch möglich.

LGV Sonnengemüse: Versorgung ist gesichert

Die Produktion ist auf über 150 kleinstrukturierte Familienbetriebe verteilt. Eine Belieferung des Lebensmitteleinzelhandels kann auch in den kommenden Wochen so garantiert werden. Auch für mögliche Ausfälle bei Erntehelfern wurden bereits entsprechende Vorkehrungen getroffen. Bewerbungen als Erntehelfer sind nach wie vor per E-Mail an bewerbung@lgv.at möglich.