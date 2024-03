Saisonstart für Gartenattraktionen im Schlosspark Schönbrunn

Ab 2. April sind die Gartenattraktionen im Schlosspark Schönbrunn wieder geöffnet. Sie laden zum Flanieren, Verweilen und Entspannen ein.

Nach Ostern ist es wieder soweit: In Schönbrunn öffnen nach den Wintermonaten die Gartenattraktionen. Orangerie- und Kronprinzengarten warten ebenso auf Besucher wie der Irrgarten mit Labyrinth und Labyrinthikon-Spielplatz sowie die Aussichtsterrasse auf der Gloriette.

Schönbrunn startet in die Gartensaison 2024

Der Orangeriegarten ermöglicht einen Streifzug durch die europäische Gartenkultur, vorbei an exotischen Pflanzen wie Pomeranzen, Ölbäumen und Myrten. Die Orangerie in Schönbrunn zählt neben jener in Versailles zu den größten Orangeriegebäuden der Welt. Mit Hilfe der originalen Kanalfußbodenheizung dient sie bis heute als Winterquartier für exotische und kälteempfindliche Pflanzen.