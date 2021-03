Saisonstart bei Donaufähren in Niederösterreich: Betrieb ab dem Wochenende

Wiederaufnahme des Betriebs: Die Donaufähren in Niederösterreich starten, nach den teilweisen Winterpausen, in Kürze wieder.

Donaufähren in Niederösterreich nehmen Betrieb wieder auf

Bei der Fähre Korneuburg - Klosterneuburg startet der Betrieb am Freitag (26.3.2021), die Fähre Weißenkirchen - St. Lorenz beginnt die Saison einen Tag später, am Samstag (27.3.2021), allerdings vorerst jeweils nur von Donnerstag bis Sonntag. Beide Fähren waren über die Wintermonate eingestellt.

Auch die Fähre zwischen Spitz und Arnsdorf, die über die Wintermonate nur wochentags in Betrieb war, fährt am kommenden Wochenende (Samstag, Sonntag 27., 28.3.2021) außerplanmäßig. Ab April ist diese Fähre dann auch planmäßig wieder täglich in Betrieb. Bei extremen Bedingungen, wie etwa Hochwasser, kann der Betrieb der Fähren vorübergehend eingestellt werden, so der ÖAMTC.