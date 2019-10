Niederösterreich: Zwei Donaufähren gehen in Winterpause

Die Fähre zwischen Weißenkirchen und St. Lorenz in der Wachau und die Fähre zwischen Klosterneuburg und Korneuburg verabschieden sich mit diesem Wochenende in die Winterpause.

Zwei Donaufähren in Niederösterreich stehen vor der Winterpause. Die Fähre zwischen Weißenkirchen und St. Lorenz in der Wachau ist am 1. November zum letzten Mal in Betrieb, die Verbindung zwischen Klosterneuburg und Korneuburg am 2. November, teilte der ÖAMTC am Mittwoch in einer Aussendung mit.