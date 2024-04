Saisonstart am Zukunftshof in Wien-Favoriten mit Jungpflanzen- und Kinderflohmarkt

Bereits zum fünften Mal werden am letzten April-Wochenende die Tore des Zukunftshofs in Wien-Favoriten geöffnet, um eine bunte Veranstaltungssaison in Rothneusiedl einzuläuten.

Am Markt der lokalen Vielfalt spannt der Zukunftshof gemeinsam mit 30 Austellern einen breiten Bogen zu den Kernthemen Stadt-Landwirtschaft durch lokale Produzenten mit innovativen Konzepten, Stadt-Nahrung von Lebensmittel & Genuss über Kunst & Kultur bis hin zum Handwerk, sowie Stadt-Entwicklung, wo es um Nachbarschaft & Grätzel-Treff und die Bürgerbeteiligung für die geplante Stadtentwicklung in Rothneusiedl geht.

ZukunftsErwachen mit Jungpflanzen- und Kinderflohmarkt am Zukunftshof in Wien-Favoriten

Auf die Besucher wartet am 27. und 28. April bei freiem Eintritt ein buntes Programm für Jung und Alt mit Hof-Führungen, Kräuterspaziergängen, nachhaltiger Kulinarik, Do-it-yourself Fahrradservice, Live-Konzerten und Kinderflohmarkt. Beim Jungpflanzenmarkt gibt es Informationen von den Gärtnern aus erster Hand: Sei es zur Auswahl, als auch zur Pflege der Pflanzen. Jungpflanzen-Bio-Stände gibt es von Leithaland-Gemüse, WUK-Biopflanzen und der Marktgärtnerei-Gugumuck, zusätzlich gibt es Gourmet-Greens von der Großstadtoase.

Veranstaltet wird dieses jährliche Festival vom Verein ZukunftsRaum Rothneusiedl. "In den letzten Jahren konnten wir jeweils an die 1.800 Besucher am Zukunftshof willkommen heißen. Wunderbare Gelegenheiten, gemeinsam zu feiern und gleichzeitig zu zeigen, was wir – vorrangig ehrenamtlich - am Zukunftshof alles bewegen", so Obfrau Lisi Schmid.