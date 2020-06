Saisonauftakt zu den Floating Concerts an der Alten Donau

Wer Urlaubsfeeling und Musikgenuss auf höchstem Niveau zugleich genießen will, sollte sich die Floating Concerts auf der Alten Donau nicht entgehen lassen. Der Saisonauftakt am Dienstag war ein voller Erfolg.

Exklusive Innovation: Inselboote mit Musik-Begleitung

Wer reif für die Insel ist, kann diesen Sommer getrost in Wien bleiben. Für ein besonderes Urlaubserlebnis mitten in der Stadt sorgen die eleganten Inselboote bereits seit Jahren.

Vienna Strings bieten hochkarätige Klassik auf der Alten Donau dar

Bereits in den letzten Jahren hat Bootsbauer Dr. Martin Mai weltweit einzigartige Events in die Donaustadt gebracht. Schwimmende Konzerte, Kabarettabende, Yogaeinheiten, Firmenevents uvm. haben auf der Alten Donau stattgefunden und für Aufsehen gesorgt.

Neue Ideen für verrückte Zeiten: Floating Concerts

Möglich macht das eine Oktagon-Plattform, an die die mittlerweile berühmten Insel-und Sofaboote andocken. Als „Schubverband“ werden sie gemeinsam mit Platz für bis zu 100 Personen (und mehr) bewegt. „Es wird Zeit, dass Wien nun wieder seinem Ruf als Musikhauptstadt gerecht wird“, sagt Bootsbauer Dr. Martin Mai. „Verrückte Zeiten wie diese brauchen neue Ideen. Ein schwimmendes Konzert im Freien erfüllt jegliche Sicherheitsrichtlinien. Dazu kommen eine einmalige Akustik und Urlaubsfeeling – und das mitten in der Stadt.

Nachhaltig und stylish: Boote aus recycelten PET-Flaschen

Floating Concerts: Ein Kurzurlaub mitten in Wien

So verbindet der Bootskonstrukteur Lebensfreude, Entspannung und Innovation miteinander – und das mitten in Wien, gut angebunden an die öffentlichen Verkehrsmittel. Am Abend nach einem stressigen Arbeitstag vorbeizuschauen, lohnt sich also für einen entspannten Kurzurlaub: