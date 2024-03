Saharastaub über Österreich erreicht Höhepunkt

Über das Osterwochenende breitet sich Saharastaub über Österreich sowie weitere Länder Zentraleuropas aus. Geosphere Austria zufolge bringt der aktuelle Südwind erneut eine umfangreiche Staubwolke vom afrikanischen Kontinent nach Mitteleuropa.

Auch andere Staaten Mitteleuropas von Saharastaub stark betroffen

Sowohl die Schweiz als auch Deutschland verspürten die Auswirkungen des Saharastaubes. Ein kräftiger Föhnsturm zog über die Alpen. In der Nähe von Andermatt in der Schweiz registrierte man am späten Freitagabend Windböen mit Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 190 Kilometern pro Stunde, berichtete der meteorologische Dienst SRF Meteo am darauf folgenden Samstag. Dazu gesellte sich am Samstag der gelblich-rötliche Staub aus der Sahara, der in großen Teilen der Schweiz für trübe Sicht sorgte. Ein Meteorologe erwähnte, dass laut Berechnungen am Samstag rund 180.000 Tonnen Saharastaub über der Schweiz in der Atmosphäre schwebten. Dies sei eine außergewöhnlich hohe Menge. In der Regel transportiere der Wind etwa die Hälfte dieser Menge in die Schweiz. Aufgrund starker Windböen kam es am Freitag in verschiedenen Skigebieten der Schweiz zu einer zeitweiligen Stilllegung von Liften. Bereits am Donnerstag gerieten Sessellifte im italienischen Skigebiet Breuil-Cervinia, das gegenüber von Zermatt liegt, heftig ins Wanken, wie aus einem Video des privaten Wetterdienstes Il Meteo hervorgeht.