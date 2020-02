Sagen Sie Grippe!

Gastkommentar von Johannes Huber. Das Coronavirus ist gefährlich. Schon der Name provoziert jedoch apokalyptische Vorstellungen. Von ganz anderen Dingen gar nicht zu reden.

Wenn man sich dem Thema von dieser Seite her annähert, verliert es viel von seinem Schrecken: Die Grippe ist offensichtlich eine gewöhnliche, alles in allem aber immer auch ernstzunehmende Krankheit. Die Sterblichkeit liegt bei unter einem Prozent. Bei jüngeren ist sie niedriger, bei Älteren und Patienten mit einer Immunschwäche höher.

These: Es fängt schon bei der Begrifflichkeit an. „Grippe“ löst keine besonders schlechten Gefühle aus. Fast jeder hat sie schon einmal gehabt, kaum jemand kann sich noch daran erinnern. Es handelt sich um einen Teil des Lebens. Im Übrigen wird in der Umgangssprache – wie hier in diesem Text - auf den Zusatz „Influenzaviren“ vergessen. Bei Corona ist „Virus“ Teil des gebräuchlichen Begriffs. Und „Virus“ klingt für den Laien wiederum ganz grundsätzlich bedrohlich. Kein Wunder: Der „Duden“ lehrt, dass die alten Römer mit dem sächlichen Hauptwort „virus“ Schleim, Saft oder Gift bezeichneten, also eher üble Dinge.