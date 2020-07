Sängerknaben-Schule wird zur Bildungsanstalt für Darstellende Kunst

Künftig wird die Schule der Wiener Sängerknaben zur Bildungsanstalt für Darstellende Kunst. Der laufende Schulversuch wurde ins Regelschulwesen übernommen.

Die Schule der Wiener Sängerknaben wird künftig eine Bildungsanstalt für Darstellende Kunst. Der seit 20 Jahren laufende Schulversuch an der Einrichtung wurde bei der letzten Nationalratssitzung ins Regelschulwesen übernommen - so sollen schulische Ausbildung und künstlerische Erfordernisse bestmöglich vereint werden, so Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) in einer Aussendung.