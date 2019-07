S1-Tunnel Rannersdorf: Weitere Nachtsperren für Bauarbeiten

Nach dem Lkw-Brand Ende April gehen die Sanierungsarbeiten im S1-Tunnel Rannersdorf bei Schwechat weiter. In den nächsten Wochen kommt es zu Nachtsperren in Fahrtrichtung Vösendorf, wie die Asfinag mitteilt.

Sanierung S1-Tunnel Rannersdorf: Weitere Nachtsperren

Die Arbeiten auf der Wiener Außenringschnellstraße laufen "auf Hochtouren", wurde in einer Aussendung betont. Ab dem 5. August wird der Tunnel Rannersdorf bis zum 9. August in der angegebenen Richtung von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr komplett gesperrt. Auch in der Nacht auf den 29. August ist kein Durchkommen möglich. Von 25. bis 28. August kann wechselweise die erste und zweite Spur nicht benutzt werden, hieß es.

Großräumige Umfahrung über die A23

Bereits am Wochenende kann auf der Wiener Außenringautobahn (A21) in Richtung Knoten Steinhäusl die Ausfahrt Brunn am Gebirge nicht benutzt werden. Grund für die Sperre von Samstag, 19.00 Uhr, bis Montag, 5.00 Uhr, sind Asfinag-Angaben zufolge Fahrbahnsanierungen. Ausgewichen werden kann via Campus 21.