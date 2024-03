S-Bahn-Linie S80: Startschuss für Sanierungsarbeiten in Wien

Ab dem heutigen Montag starten die ÖBB Sanierungsarbeiten entlang der Linie S80 in Wien. Dabei werden Gleise erneuert und Brücken und Bahnhöfe modernisiert. Wegen der Bauarbeiten kommt es bis Juni zu Teilausfälle auf der S80, ein Ausweichen auf andere ÖBB-Züge und die Wiener Linien ist möglich.

Die S80-Linie, die von Wien Hütteldorf nach Wien Aspern Nord führt, ist eine wichtige Verbindung im Nah- und Regionalverkehr und verbindet die westlichen und östlichen Bezirke Wiens miteinander. Um die Sicherheit, Pünktlichkeit und Umweltfreundlichkeit für die Fahrgäste auch in Zukunft gewährleisten zu können, plant die ÖBB in den kommenden Monaten Modernisierungs- und Erhaltungsarbeiten entlang der Strecke durchzuführen. Dadurch wird es von März bis Anfang Juli zu Teilausfällen bei Zügen der S80-Linie kommen.

Gleiserneuerung und Brückensanierung bei Sanierungsarbeiten der S-Bahn-Linie S80

Auf der Strecke zwischen Wien Heidestraße und Wien Stadlau werden mehrere Kilometer Gleise erneuert. Auf der Stadlauer Ostbahnbrücke zwischen Praterkai und Stadlau werden sowohl die Brückenhölzer als auch die Schienen ausgetauscht. Darüber hinaus führen die ÖBB Korrosionsschutzarbeiten an verschiedenen Brücken durch, wie beispielsweise an den Brücken über den Donaukanal oder die Neue Donau. Am Bahnhof Wien Praterkai werden die Bahnsteige modernisiert. Dabei werden Investitionen in ein Blindenleitsystem, neue Fahrgastinformationssysteme und die Ausstattung der Bahnsteige mit neuen Schallschutzwänden aus Aluminium vorgenommen. Im Westen von Wien werden zudem neue Signalfundamente rund um den Bahnhof Maxing errichtet und einige Eisenbahnkreuzungen saniert.