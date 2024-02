600 mehr Mitarbeiter bei den ÖBB als noch 2022

Die ÖBB haben ihren Personalstand von 42.600 Personen Ende 2022 auf 43.200 per Jahresende 2023 erhöht.

Derzeit leisten 5.031 Lokführerinnen und Lokführer ihren Dienst - um 24 mehr als im Vorjahr. Bei den technischen Facharbeitern verzeichneten die staatlichen ÖBB mit 2.571 Personen ein Plus von 129 Mitarbeiter. Aktuell bilden die ÖBB rund 2.100 Lehrlinge aus. 21 Prozent der Lehrlinge sind weiblich, bei den Neuaufnahmen bereits ein Viertel, so die Bundesbahnen.

Mehr Mitarbeiter bei den ÖBB

"Wir gehören zu den größten Lehrlingsausbildungsbetrieben in Österreich und sind der größte technische Lehrausbildner im Land, darauf sind wir stolz. Wir bilden dabei in 27 technischen und kaufmännischen Berufen aus. Hervorheben will ich dabei noch, dass wir eine Übernahmequote von 80 Prozent haben", betonte INFRA-Vorständin Silvia Angelo am Freitag in einer Aussendung.