Ryanair schließt Wien-Basis: Personal muss ins Ausland oder verliert Job

Mit Jahresende schließt Ryanair seine Basis in Wien. Die Anzahl der betroffenen Mitarbeiter ist noch unklar. Fix ist nur: Sie können entweder ins Ausland ziehen oder verlieren ihren Job.

Ryanair schließt mit Jahresende seine Basis in Wien. Daher werden auch die bisher drei Boeing-Maschinen nicht mehr in Wien stationiert sein. Die Mitarbeiter von Ryanair in Wien wurden vor die Alternative gestellt, nach Dublin, Athen oder Thessaloniki umzuziehen oder ihren Job zu verlieren, schreibt das Luftfahrtportal "aviation.direct" unter Berufung auf ein internes Schreiben von Ryanair.