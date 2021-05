Ryanair fliegt im Sommer zehn neue Destinationen an

Der Sommer bringt Veränderungen im Flugplan von Ryanair: Flieger werden in gleich zehn neuen Destinationen landen, unter anderem in Dubrovnik, Pula und Rimini.

Der irische Billigflieger Ryanair fährt im Zuge der europaweiten Lockerungen der Corona-Maßnahmen und der steigenden Durchimpfungsraten die Zahl der Verbindungen im Sommer wieder hoch. Von Wien und Salzburg aus sollen zehn neue Destinationen angeflogen werden, insgesamt werde es 79 Verbindungen bzw. wöchentlich 320 Flüge geben, teilte die Lauda-Mutter am Mittwoch mit. Die Airline rechnet damit, dass der Flugverkehr in den kommenden Monaten wieder in Schwung kommen wird.