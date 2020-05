Ryanair droht Laudamotion in Wien mit Schließung

Sollte die Laudamotion-Belegschaft nicht bis spätestens 20. Mai mit drastischen Gehaltskürzungen einverstanden sein, droht Ryanair mit der Schließung in Wien.

Die Laudamotion-Mutter Ryanair streicht 250 Jobs in Dublin, Stansted, Madrid und Breslau. Noch im Mai werden "weitere Ankündigungen über Arbeitsplatzverluste und Gehaltskürzungen bei der Besatzung von Ryanair erwartet", heißt es in einer Aussendung am Freitag.

Jobabbau bei Ryanair und Gehaltskürzungen

Laudamotion-Mitarbeiter sollen massiven Gehaltsabbau akzeptieren

Ryanair sehe sich "einem intensiven Preiswettbewerb in ganz Europa ausgesetzt, da wir gezwungen sind, mit den Fluggesellschaften der Flag-Carrier zu konkurrieren, die von ihren Regierungen unrechtmäßige staatliche Beihilfen in Höhe von über 30 Milliarden Euro erhalten haben und die mit Hilfe dieser illegalen staatlichen Beihilfen über viele Jahre hinweg unter kostendeckendem Level agieren können", heißt es in der heutigen Aussendung. Ryanair hat bereits vor dem Europäischen Gerichtshof Einspruch gegen staatliche Beihilfen für Air France und SAS eingelegt. Auch gegen geplante Hilfen an die Lufthansa-Gruppe, zu der die AUA gehört, will O'Leary gerichtlich vorgehen. Ryanair veröffentlicht am Montag das Jahresergebnis für 2019/20.